Власти Тверской области будут наказывать за склонение к аборту на 200 тысяч рублей
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За склонение к аборту в Тверской области отныне предусмотрена административная ответственность. Соответствующий правовой акт приняли депутаты регионального Законодательного собрания.
Как отмечается в тексте документа, который цитирует РИА Новости, данная мера принята законодателями с целью повышения рождаемости и соцзащиты беременных женщин.
«Согласно внесенным в закон изменениям, склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей», - подчеркивается в сообщении.
Отдельно прописано, что вина является доказанной вне зависимости от того, было ли в итоге женщиной сделано прерывание беременности или она приняла решение рожать.