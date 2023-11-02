Власти Тверской области будут наказывать за склонение к аборту на 200 тысяч рублей

«Согласно внесенным в закон изменениям, склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей», - подчеркивается в сообщении.