Власти Украины недовольны возвращением российской певицы в Берлинскую оперу

По мнению МИД, Украина важнее голоса российской певицы. Также в ведомстве сообщили, что посольство пыталось не позволить Нетребко вернуться на сцену оперы, как только появились первые сообщения о ее выступлении в новой постановке. Однако Берлинская опера решила вернуться к работе с певицей и проигнорировала требования Украины.

Сообщается, что в день выступления Нетребко на сцене оперы посол Украины в Германии Алексей Макеев намерен посетить антироссийскую выставку рядом с оперой, также он опубликовал в немецких СМИ статью с критикой российской певицы.