Власти Украины объявили в розыск Никиту Михалкова

Режиссер и актер Никита Михалков был объявлен на Украине в розыск. Об этом сообщил ТАСС.

Как утверждает издание, Михалков был внесен в розыскную базу Украины по линии СБУ. Статус разыскиваемого ему был присвоен еще в 2022 году. Помимо этого, режиссера внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оказался в базе «Миротворца». Эта база включает данные о лицах, которые, по мнению ее создателей, угрожают национальной безопасности Украины. Отмечается, что Дмитриева внесли в эту базу за «финансирование России» и «участие в информационных операциях». Глава РФПИ появился на этом сайте еще в 2020 году, однако его создатели продолжают отслеживать его данные и данные его семьи.