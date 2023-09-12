Власти Украины передумали приравнивать коррупцию к госизмене - СМИ

Украинские власти решили придержать законопроект, который приравняет коррупцию в крупных размерах к измене стране, и не передавать его в парламент. По данным местных СМИ, причиной этого решения стала рекомендация Европы, якобы, партнеры посоветовали не торопиться с такими мерами.

Изначально Зеленский хотел уравнять коррупцию и госизмену на время военного положения, тогда за получение взяток грозило бы пожизненное лишение свободы. Представитель «Центра противодействия коррупции» предположил, что власти Украины собираются отдать дела о коррупции СБУ и спасти от наказания коррупционеров.