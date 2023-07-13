В Киеве запретили включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке

Отныне проигрывать, а также исполнять в публичном пространстве украинской столицы любые произведения, как песенного, так и стихотворного характера, запрещено законодательно. Такое решение сегодня, 13 июля, принял Киевский городской совет.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, под запрет попали продажа книг на русском языке, концерты, услуги, а также любые цирковые и театральные представления.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — цитирует агентство постановление властей Киева.

Ранее сегодня стало известно, что на сайте администрации Киева опубликовали отчет о ходе дерусификации и сообщили об изменении названий. Теперь парк, носивший имя поэта Александра Пушкина, назван именем члена националистической организации. А вот сквер, созданный в память о советском летчике Валерии Чкалове, получил нейтральное название и теперь зовется Литературным. Улица Маяковского превратилась в улицу Коваля – украинского военного, погибшего под Харьковым.

Напомним, последние годы Украина ведет тотальную борьбу с памятниками, мемориалами и даже советской историей. Теперь киевский власти начали борьбу и со всем, что связано с Россией. МИД РФ Лавров назвал дерусификацию на Украине агрессивной и принудительной.