Власти Великобритании обвинили Китай в вербовке британцев
Фото: [©Джастин Гриффитс-Уилльямс/РИА Новости]
В Великобритании заподозрили Китай в вербовке высокопоставленных представителей Англии. Подробности сообщает РИА Новости.
По мнению правительстве Британии, Китай охотится за британцами и союзниками, занимающими важные должности в различных областях, чтобы получать ценные сведения. Власти Англии расценили такой подход как попытку вмешаться в дела страны.
К таким выводам британское правительство пришло после задержания сотрудника парламента, подозреваемого в шпионаже для китайских властей. Этот инцидент может стать крупным вмешательством в безопасность другого государства.
Со своей стороны Китай опроверг все обвинения и заявил, что власти Англии занимаются трансляцией ложной информации.