По мнению правительстве Британии, Китай охотится за британцами и союзниками, занимающими важные должности в различных областях, чтобы получать ценные сведения. Власти Англии расценили такой подход как попытку вмешаться в дела страны.

К таким выводам британское правительство пришло после задержания сотрудника парламента, подозреваемого в шпионаже для китайских властей. Этот инцидент может стать крупным вмешательством в безопасность другого государства.

Со своей стороны Китай опроверг все обвинения и заявил, что власти Англии занимаются трансляцией ложной информации.