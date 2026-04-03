Власти ввели налог на деревья: теперь за каждый саженец на участке придется отдать 700 тысяч рублей

Рослесхоз официально признал ясенелистный клен инвазивным видом, угрожающим экосистеме страны. За наличие этого растения на участке и отказ от его ликвидации владельцам теперь грозят административные штрафы в размере до 700 000 рублей, пишет Life.ru.

Обязательства владельцев участков и правовые последствия

Собственники территорий, на которых произрастает запрещенная растительность, обязаны следовать предписаниям по ее устранению. В случае игнорирования требований по ликвидации растения нарушителям будут выписаны денежные взыскания. Для частных лиц величина санкции варьируется от 20 000 до 50 000 рублей. Если нарушение зафиксировано со стороны должностных лиц, сумма увеличится и составит от 50 000 до 100 000 рублей. Самые масштабные финансовые потери предусмотрены для юридических лиц, для которых выплаты могут достигать от 400 000 до 700 000 рублей.

Причины экологической опасности и вред экосистеме

Американский клен классифицируется специалистами как угроза из-за его способности к крайне агрессивной экспансии. Это дерево характеризуется стремительным развитием, в процессе которого оно полностью подавляет иные виды флоры. Эксперты отмечают, что растение особенно активно вытесняет традиционные для российского ландшафта дубы и осины. Подобная биологическая активность ведет к разрушению привычной природной среды, лишая птиц, насекомых и лесных животных естественных условий обитания и кормовой базы.