Власти в российском регионе начнут штрафовать за съемку БПЛА

В Оренбургской области ввели штрафы за съемку беспилотников и мест их падения, которые достигают 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу регионального парламента, который принял соответствующий нормативный акт.

В Оренбургской области ужесточили наказание за съемку беспилотников и мест их падения. Там утвердили поправки в закон об административных правонарушениях, устанавливающие систему штрафов.

Согласно новым нормам, обычные граждане за фиксацию на камеру БПЛА или мест их крушения будут платить от 3 до 5 тыс. руб. Для должностных лиц сумма штрафа увеличивается до 30-50 тыс. руб., а для юридических лиц может достигать 1 млн руб.

Инициатива ужесточения наказания поступила от областной прокуратуры. Правовая норма стала дополнением к указу губернатора, который с 29 июля запрещает проведение подобных съемок на территории региона.

Ранее определенная деятельность в Сети стоила мужчине 600 тыс. руб.