Властная мать Бориса Корчевникова не дает сыну построить семейное счастье

Личная жизнь известного 41-летнего телеведущего Бориса Корчевникова находится под угрозой из-за вмешательства его властной матери. Это стало известно после заявлений его бывшей возлюбленной, Анны Одеговой.

По словам модели, мать Корчевникова активно вмешивалась в его личную жизнь. Это ставило под угрозу отношения между Борисом и его бывшими возлюбленными. Об этом сообщает издание «Утро.ру».

Отношения с актрисой Анной Сесиль-Свердловой, как оказалось, тоже не привели к созданию семьи, и это стало еще одним разочарованием для телеведущего. Напомним, что они познакомились в церкви.

Несмотря на то, что Корчевников когда-то уже был счастлив в отношениях, в интервью он не раз говорил о том, что ему не удается встретить ту самую.