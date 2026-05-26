Влажный потоп с неба: японские ученые открыли новый тип смертельно опасной жары

Исследователи из Токийского столичного университета совершили важный шаг в понимании того, как работает климат в островных государствах. Они выделили особую разновидность аномально жаркой погоды, которую раньше отдельно не классифицировали. Речь идет о так называемых влажных тепловых волнах. Их главное отличие от обычной жары в том, что экстремально высокие температуры сопровождаются сильной влажностью воздуха и нередко — мощными ливнями. Возникают такие периоды при приближении к архипелагу тропических циклонов.

На больших континентах, таких как Европа или Северная Америка, механизм формирования жары давно изучен. Там зной усиливается из-за пересыхания почвы: чем суше становится земля, тем слабее испарение, а значит, ухудшается естественное охлаждение. В результате устанавливаются долгие периоды с высокой температурой и низкой влажностью. В Японии, которая со всех сторон окружена морем, этот механизм почти не работает. Поэтому ученые решили разобраться, какие именно атмосферные процессы вызывают жару над Японским архипелагом.

Группу исследователей возглавил доцент Хироси Г. Такахаси. Ученые применили специальный алгоритм, с помощью которого проанализировали 108 дней сильной жары, зафиксированных на островах в период с 1992 по 2021 год. Результаты работы опубликованы в Journal of the Meteorological Society of Japan.

Первая часть анализа подтвердила давно известный сценарий. Он связан с областью высокого давления, которая протягивается в сторону Японии со стороны Тихого океана. Этот тип жары, как правило, бывает сухим и сравнительно непродолжительным. Однако исследователи пошли дальше и обнаружили совершенно другую схему.

Новый тип жары оказался напрямую связан с приближением тропического циклона — области низкого давления, которая приносит огромные объемы влаги. В результате вместе с ростом температуры резко повышается и влажность воздуха. Именно такие периоды ученые назвали влажными тепловыми волнами. По их расчетам, на них пришлось около 25% всех изученных жарких дней в Японии.

Особую тревогу у специалистов вызвала долгосрочная динамика. За последние 30 лет частота влажных тепловых волн в стране устойчиво росла. Это значит, что подобные явления становятся все более заметной и опасной частью климатической картины.

Авторы исследования подчеркивают, что такая жара представляет собой тройную угрозу. Высокая температура и экстремальная влажность сами по себе тяжело переносятся человеческим организмом. А если к ним добавляются еще и ливни, риск для жизни и инфраструктуры возрастает многократно.

Выделение нового типа жары, считают ученые, стало первым важным шагом на пути к созданию более точных прогнозов для островных регионов. Дальнейшее изучение влажных тепловых волн поможет заранее предупреждать население о приближении опасных периодов и лучше готовиться к ударам стихии.