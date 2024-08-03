«Влепил двоечку»: депутат от КПРФ и боец MMA Ивашкин избил мужчину на трассе

В Красноярске боец лейбла ММА и по совместительству депутат от КПРФ Дмитрий Ивашкин ударил стал виновником дорожного конфликта в Красноярске. Как передает Mash, все произошло на 2-й Брянской улице.

Сообщается, что, не поделив дорогу на трассе, мужчины сцепились сначала в словесной перепалке. У Ивашкина первым закончились вербальные аргументы и он решил применить кулаки.

«Ивашкин пояснил, что мужчина в зеленых шортах и олимпийке по-хамски вел себя на дороге, а во время словесной перепалки якобы говорил ему гадости. За это дал леща, а потом прописал нокаутирующую двоечку», — говорится в публикации.

По словам Ивашкина, объяснил свой поступок тем, что мужчина вел себя по-хамски на дороге. Народный избранник пояснил, что он якобы не бил супостата, а просто, дабы «привести в чувства» того, дал мужчине пощечину.

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