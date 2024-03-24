«Вместе мы сильнее»: в Дубне состоялись акции памяти погибших в «Крокус Сити Холле»

«Вместе мы сильнее. Дубна скорбит со всей страной», — сообщил глава Максим Тихомиров.

Жители всех городов России скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Городской округ Дубна сопереживает семьям погибших и тем, кто находится в больницах. На протяжении всего дня в городе проходят памятные акции. Нескончаемым потоком шли люди, которые приносили цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу.

В память о погибших государственные флаги приспущены по всей стране. Во время акции «Свеча памяти» Максим Тихомиров призвал всех горожан объединиться, зажечь свечи и почтить память погибших во время теракта.

«Мои соболезнования всем, кого затронуло это страшное горе», — отметил глава Тихомиров.

Глава городского округа Дубна следит за событиями, которые касаются теракта и его последствий. Максим Тихомиров публикует актуальные новости на странице в интернет-мессенджере. Спасатели продолжают разбирать завалы в здании «Крокус Сити Холла». На данный момент установлено, что погибли 133 человека, но, к сожалению, эти данные не окончательные.