Каширяне объединились для поддержки бойцов СВО

Жители Каширы и местные предприятия активно помогают военнослужащим, мирным жителям и церквям в зоне проведения специальной военной операции. Комитет семей воинов Отечества координирует сбор и отправку гуманитарных грузов, привлекая к сотрудничеству волонтеров, которые включаются в активное содействие в поддержку российских бойцов.

Так, в начале ноября в военный отдел Коломенской Епархии передали крупную партию гумпомощи. Нуждающиеся получат теплоизоляционные материалы, набор окопных свечей, средства для личной гигиены, теплую одежду, продукты питания и детские принадлежности. Доставка осуществляется через Казанский храм города Раменское.

В помощи активно участвуют семьи мобилизованных, волонтеры, а также сам настоятель храма Николы Ратного города Каширы Александр Гутов. Его прихожане занимаются изготовлением маскировочных сетей и окопных свечей. Этому верующих научила Наталья Кульнева. Она – руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Также поддержку оказывают сотрудники сельской библиотеки в Ледово, структурное подразделение колледжа «Московия» в городском округе Кашира, центр поддержки семей участников СВО и настоятель Казанского храма села Растовцы Даниил Гутов.

Наталья Кульнева выразила благодарность за помощь ряду организаций и частных лиц: семье Шепелевых, прихожанам храмов Николы Ратного и Казанского, ООО «Тепофол», типографии РПК «Моя вывеска», а также депутату Ларисе Вековищевой. Такая командная работа свидетельствует о высоком духе патриотизма и сплоченности местных жителей. Любая помощь сейчас важна. Личный вклад каждого, пусть и небольшой, приближает Победу над врагом!