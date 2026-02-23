Фото: [ Взятые при осмотре анализы животных рассматривают под микроскопом на Истринской ветеринарной станции/Медиасток.рф ]

Сотрудники Института органической химии СО РАН разработали технологию производства натуральных красителей из сибирского сырья. Впервые в России получен зеленый пигмент из хвои пихты, пишет ТАСС .

Новосибирские химики предложили решение для замещения импортных пищевых добавок, используя местные растительные ресурсы. Директор Инжинирингового центра Павел Заикин сообщил о запуске проекта по выпуску натуральных красителей на основе черноплодной рябины и хвои сибирской пихты.

До последнего времени отечественная пищевая промышленность сильно зависела от европейских поставок. Санкционные ограничения создали дефицит технологий и сделали альтернативное сырье слишком дорогим. Сибирские исследователи нашли выход в использовании доступного регионального сырья.

В настоящее ведется работа над получением антоцианового красителя Е163, дающего красно-фиолетовый оттенок. Источником пигмента выступает черноплодная рябина. Параллельно специалисты освоили выпуск зеленого хлорофилла из пихтовой хвои — подобного производства в России ранее не существовало.

Перед учеными стоит задача добиться стабильности новых пигментов. Необходимо, чтобы они сохраняли свойства при длительном хранении и воздействии солнечного света на уровне импортных аналогов. Главные преимущества разработки — отсутствие химических катализаторов в процессе и полная ориентация на отечественную сырьевую базу.

Заикин подчеркнул, что сибирские ягоды ничуть не уступают по своим характеристикам черной моркови, традиционно используемой в южных регионах для аналогичных целей. Полученные красители пригодны для использования в кондитерском производстве, при изготовлении напитков и даже в составе зубной пасты. При наличии устойчивого спроса мощности позволят выпускать сотни килограммов продукции ежегодно.