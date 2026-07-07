На фоне топливного кризиса россияне придумали новый свадебный тренд — дарить молодоженам бензин вместо конвертов и бытовой техники. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб», в сети разошлась памятка с градацией объема подарочного топлива в зависимости от степени родства с новобрачными.