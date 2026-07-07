Вместо конверта — канистра: в России набирает обороты свадебный тренд с бензином
«Газета.ру»: россияне начали дарить молодоженам бензин вместо конвертов
На фоне топливного кризиса россияне придумали новый свадебный тренд — дарить молодоженам бензин вместо конвертов и бытовой техники. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб», в сети разошлась памятка с градацией объема подарочного топлива в зависимости от степени родства с новобрачными.
Согласно инструкции, семья должна преподнести полный бак, а от дальних знакомых и коллег достаточно символической заправки. Новый обычай уже активно обсуждают пользователи, особенно на фоне того, что ранее в СМИ появлялись сообщения о попытках россиян наладить приготовление бензина в домашних условиях.