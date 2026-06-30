Пока тысячи сибиряков штурмуют бронирования на зимний Шерегеш за три месяца до заезда, новосибирская путешественница Мария Л. решилась на эксперимент и отправилась туда в июне. Своими наблюдениями она поделилась с изданием Atas.info , и ее вердикт оказался отрезвляющим: летний курорт и зимний — это две разные планеты.

Первое, что поразило Марию, — природа и тотальная тишина. По ее словам, зимой взгляд упирается лишь в снег и трассы, а летом открываются зеленые сопки и такое безмолвие, что слышно, как ветер перебирает траву. Для головы это настоящая перезагрузка. На курорте можно арендовать велосипеды и квадроциклы, благо склоны превращаются в грунтовые трассы, позволяющие гонять с ветерком. Работает канатная дорога: подъем на вершину горы Зеленая в обе стороны обходится примерно в 800 рублей, и сверху должна открываться панорама Кузнецкого Алатау. Функционирует и туристическая «деревня хаски», которую Мария охарактеризовала как чисто аттракцион, на который хватает часа. Доступны также сапы, лодки и купание.

Однако дальше начинаются нюансы, которые не попадают в рекламные проспекты. Главный враг летнего визита — погода-лотерея. В горах она переворачивается каждые полчаса. Мария специально выбрала солнечные выходные, но на подъемнике вершину затянуло туманом настолько, что смотровая площадка утонула в молоке, а внизу снова сияло солнце, поэтому заветных панорамных снимков не получилось.

Сам поселок Шерегеш — это крохотный населенный пункт, который пешком обходится менее чем за час. Никаких набережных, парков и скверов, а вечерняя прогулка завела в тупик уже через сорок минут. Инфраструктура летом впадает в спячку: большинство ресторанов и баров, работающих зимой круглосуточно, закрываются. Те немногие заведения, что остаются, выставляют, по ощущениям Марии, заоблачные ценники. В итоге ужин пришлось устраивать в номере с купленными в магазине печеньем и чаем.

Для тех, кто все же нацелился на летнюю поездку, путешественница сформулировала несколько лайфхаков. Первое — забыть про рестораны и рассчитывать на самостоятельное питание в гостинице, имея при себе чайник, кружку и бутерброды. Второе — заранее загрузить в телефон фильмы и сериалы, потому что после подъема на гору и короткой прогулки делать откровенно нечего, а вечеринок и движений нет. По ее наблюдениям, летний Шерегеш идеально подходит интровертам, уставшим от городской суеты и желающим просто дышать воздухом в тишине, а также фанатам горных велосипедов и квадроциклов. Тем же, кто жаждет драйва, тусовок, ресторанов и активной ночной жизни, она советует брать билеты строго на декабрь. Мария призналась, что не жалеет о поездке — удалось увидеть горы с другой стороны и отдохнуть от новосибирского ритма, однако второй раз летом она бы не поехала, оставив Шерегеш исключительно за зимней атмосферой.