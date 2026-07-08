Турецкие соцсети взорвало вирусное видеообращение жителя Антальи, заявившего о стремительной деградации турпотока. По его словам, еще два десятилетия назад Кемер напоминал Монако, а улицы прибрежных городов заполняли состоятельные россияне и европейцы, устраивавшие негласные состязания в элегантности. Сегодня, как утверждает автор ролика, этот конвейер роскоши сменился массовым бюджетным сегментом, и качественный ритейл исчез вместе со скандинавскими и западноевропейскими гостями.

Местные жители фиксируют сразу несколько болевых точек: бережливые туристы из Норвегии, Швеции и Нидерландов почти перестали прилетать, а курорты заполонили группы, чье поведение и внешний вид вызывают недоумение у предпринимателей. Досталось и ночным развлечениям — в барах Мармариса ради сиюминутной выручки устраивают сомнительные шоу, а сам некогда престижный курорт теперь ассоциируется с дешевыми дискотеками и неприятными инцидентами. Философия отдыха, по мнению критиков, скатилась к бездумному потреблению алкоголя по системе «все включено» и банальным развлечениям вроде прыжков в бассейны.

Главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец отметил, что погоня за количеством койко-мест сыграла с Антальей злую шутку. По его словам, попытки чиновников гнаться за отчетами о миллионных прилетах чартеров привели к тому, что изысканный сервис заменился конвейерным ширпотребом, а невозможность заполнить двухмиллионный номерной фонд одними VIP-гостями вынудила отельеров снижать планку. В итоге турецкие курорты угодили в замкнутый круг: чем больше они ориентируются на массовый бюджетный поток, тем меньше стимулов поддерживать высокий уровень сервиса. Эксперты предупреждают, что если не пересмотреть ценовую политику, не вернуть качественные стандарты и не навести порядок в ночных развлечениях, Анталья рискует навсегда утратить статус престижного направления, уступив тем, кто ценит не только количество гостей, но и их качество.