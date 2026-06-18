Специалисты Республиканской стоматологической поликлиники Чувашии провели нестандартную операцию семилетней девочке. Поводом для обращения к медикам послужило отсутствие постоянного зуба на месте выпавшего молочного.

Рентгенологическое исследование выявило не просто задержку прорезывания, а объёмное новообразование в челюстной кости, внутри которого обнаружилось множество недоразвитых зубных структур — целых 13 штук.

Хирург-стоматолог Роман Бондарев после тщательной диагностики и консультации с родителями принял решение о немедленном вмешательстве. Операция под местной анестезией длилась не более получаса. Как пояснил доктор, хотя аномалии челюстно-лицевой области не редкость в его практике, случай с таким количеством зачатков внутри опухолеподобного образования встретился впервые. Удалённые элементы мешали нормальному формированию костной ткани и росту соседних зубов.

Послеоперационный период протекает без осложнений — на следующий день провели антисептическую обработку, а спустя полторы недели сняли швы. Полное восстановление тканей займёт два-три месяца, после чего маленькую пациентку ждёт ортодонтическая коррекция для правильного формирования прикуса. Прогноз врачей благоприятный благодаря своевременной диагностике и грамотной тактике лечения.