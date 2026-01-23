В Москве заметили необычную пару — пожилую женщину и ее питомца. Видео, на котором пенсионерка стоит на заснеженной улице с тростью в одной руке, а в другой держит бинт, второй конец которого обмотан вокруг голубя, опубликовали в Telegram-каналах. Птица спокойно стоит рядом с хозяйкой, что создает впечатление их полного взаимопонимания.