Вместо поводка — бинт: как москвичка удивила сеть, появившись на улице с голубем
В Москве заметили пенсионерку, выгуливающую голубя в качестве питомца на бинте
В Москве заметили необычную пару — пожилую женщину и ее питомца. Видео, на котором пенсионерка стоит на заснеженной улице с тростью в одной руке, а в другой держит бинт, второй конец которого обмотан вокруг голубя, опубликовали в Telegram-каналах. Птица спокойно стоит рядом с хозяйкой, что создает впечатление их полного взаимопонимания.
Ролик быстро вызвал реакцию у пользователей сети, которые стали комментировать увиденное. Некоторые пошутили, сравнив женщину с фэнтезийным персонажем: «Мать драконов у нас дома».
Другие отреагировали с юмором на текущие цены в магазинах: «Ну так логично — цена на курицу от 460 рублей». Были и те, кто оценил выбор питомца по достоинству: «Хороший питомец. Они умные и контактные».