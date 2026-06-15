Российские пассажиры, вылетевшие на самолете авиакомпании «Победа» из Уфы в Сочи, провели в пути сутки, но так и не смогли добраться до курортного города. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Борт отправился в Сочи 14 июня и должен был провести в небе всего 3,5 часа. Однако сначала пилоты приземлились в Махачкале, а затем — в Минводах. Долететь до Сочи они не смогли из-за ограничений в работе аэропорта. Пассажирам пообещали, что самолет вновь отправится в точку назначения в обед 15 июня, но вскоре после этого их поселили в отель. Мест хватило не на всех. Перевозчик выдал клиентам ваучеры на 800 рублей.

В «Победе» отметили, что пассажирам предоставлялось обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.