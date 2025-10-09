Вместо таблеток — лягушки: пенсионерка попала в больницу после необычного лечения

Пожилая жительница Китая попала в больницу после необычного эксперимента с самолечением. Чтобы избавиться от мучительных болей в спине, 82-летняя женщина проглотила восемь живых лягушек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пенсионерка по фамилии Чжан годами страдала от поясничной грыжи. Отчаявшись, она попросила родных поймать для нее несколько земноводных, не раскрывая своих планов. Оказалось, что женщина решила прибегнуть к народному методу лечения.

В первый день она съела трех лягушек, а на следующий день — еще пять. Вскоре после этого у нее начались сильные боли в животе, которые постепенно усиливались до такой степени, что она не могла передвигаться. Сын экстренно доставил мать в клинику.

Врачи диагностировали у пациентки паразитарную инфекцию и серьезные повреждения пищеварительной системы. После двух недель интенсивной терапии женщину выписали. Старший врач больницы У Чжунвэнь отметил, что медики регулярно сталкиваются с подобными случаями. Некоторые пациенты употребляют сырую желчь рыб или змей, другие прикладывают лягушачью кожу к телу.

Специалист предупредил, что такие практики не только бесполезны с медицинской точки зрения, но и крайне опасны — они могут привести к тяжелым инфекциям, проблемам со зрением и даже смерти.

