ВМС Британии откажутся от найма китайских рабочих из-за боязни шпионажа и заменят их непальцами
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ВМС Великобритании пренебрегут давней традицией и перестанут нанимать китайских рабочих для работы в прачечных на военных кораблях, пишет The Sun.
Китайцы традиционно занимаются стиркой вещей английских моряков почти сотню лет. В настоящее время это, в основном, выходцы из Гонконга. Однако сейчас в Лондоне опасаются, что на рабочих может оказываться давление со стороны китайских властей и их могут завербовать для разведывательной деятельности.
Газета напоминает о том, что проработавший на британском флоте 39 лет китаец был уволен, поскольку его семья оставалась в Гонконге.
«Это вызывает сожаление, ведь китайские рабочие прачечных воевали вместе с нами и умирали за нас», – заявил бывший первый морской лорд Великобритании адмирал Алан Уэст, занимавший эту должность в 2002-2006 годах.
Тем временем, китайцам уже нашли замену. На корабельных прачечных вместо них будут служить непальцы.