Внедорожник с двумя детьми въехал в ограждение на трассе под Тюменью

УАЗ «Патриот» врезался на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в отбойник во время перевозки двух детей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.

Авария случилась на 48-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, внедорожник с двумя детьми ехал из областного центра в сторону Тобольска. В какой-то момент водитель въехал «носом» в ограждение трассы. У машины помялся перед и почти отвалился бампер.

По последним данным, в салоне машины находились дети двух и пяти лет. Девочка получила легкую травму. Помочь врачей никому не понадобилась.

В ГИБДД уточнили, что маленькие пассажиры были пристегнуты в специальных креслах во время движения.

Отметим, что под Тюменью непростые погодные условия, которые могут осложнять автомобильное движение. Однако стало ли это причиной аварии пока неизвестно: в ситуации разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что локомотив и легковушка столкнулись на переезде в Жуковском.