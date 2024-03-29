Локомотив и легковушка столкнулись на переезде в Жуковском — СМИ
«МК»: локомотив и легковушка столкнулись на переезде в Жуковском
Фото: [t.me/mk_srochno]
На железнодорожном переезде в Жуковском этим утром случилась авария. Там столкнулись локомотив и легковушка.
Судя по кадрам, которые публикует «МК: срочные новости», на место прибыла бригада скорой помощи. Возможно, в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие.
По предварительным данным, водитель иномарки не заметил приближение поезда. Легковушку протащило несколько метров по рельсам. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что на трассе «Крым» в Московской области произошло массовое ДТП с грузовиком.