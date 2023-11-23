Внештатные инспекторы ГУСТ из Каширы получили благодарственные письма
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Внештатные инспекторы из подмосковного городского округа Кашира получили благодарственные письма от Главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ).
Напомним, что представители ГУСТ следят за чистотой городских пространств региона. Некоторые неравнодушные горожане становятся внештатными инспекторами и добровольно следят за дворами своего муниципалитета. Самые активные из них были отмечены благодарственными письмами.
По словам руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой, такой награды были удостоены 18 человек из десяти подмосковных муниципалитетов. За 2023 год они помогли устранить более пяти с половиной тысяч дефектов.
В ГУСТ дополнили, что стать инспектором может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо пройти специальные обучающие курсы и собрать документы для получения доступа к системе СКПДИ.