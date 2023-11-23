Внештатные инспекторы ГУСТ из Каширы получили благодарственные письма

Напомним, что представители ГУСТ следят за чистотой городских пространств региона. Некоторые неравнодушные горожане становятся внештатными инспекторами и добровольно следят за дворами своего муниципалитета. Самые активные из них были отмечены благодарственными письмами.

По словам руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой, такой награды были удостоены 18 человек из десяти подмосковных муниципалитетов. За 2023 год они помогли устранить более пяти с половиной тысяч дефектов.

В ГУСТ дополнили, что стать инспектором может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо пройти специальные обучающие курсы и собрать документы для получения доступа к системе СКПДИ.