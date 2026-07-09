Туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции Акын Беке в беседе с РИА Новости предупредил о новой волне мошенничества против российских туристов. В высокий сезон злоумышленники особенно активно размещают фальшивые объявления о сдаче жилья, и чаще всего путешественники теряют деньги после внесения предоплаты за несуществующие бунгало, после чего «владельцы» перестают выходить на связь.