Внезапное нашествие клопов в спальнях: почему виной могут быть ваши способы согреться?

С приближением зимы главным желанием становится согреться. Но один из популярных способов создать уют в кровати может незаметно привести к неприятному соседству — нашествию постельных клопов.

Специалисты в области дезинсекции указывают на прямую связь: использование электроприборов для обогрева постели в сочетании с духотой и редким проветриванием формирует в спальне идеальный микроклимат для взрывного роста численности этих паразитов. Как поясняет Джеймс Роудс из компании ThermoPest, тепло и повышенная концентрация углекислого газа служат для клопов четким сигналом о близости источника пищи и оптимальных условиях для жизненного цикла.

«В холоде клопы впадают в полуспящее состояние. Но как только температура повышается — будь то из-за обогревателя или теплого одеяла — они активизируются. Тепло ускоряет их метаболизм, заставляя чаще питаться и быстрее откладывать яйца. Из-за этой повышенной активности их легче заметить», — говорит эксперт.

Источником опасности выступают не только электрические одеяла, но и грелки, матрасы с подогревом, а также тяжелые стеганые покрывала. Они дают паразитам не только необходимый обогрев, но и сложную сеть складок и швов для укрытия.

На что нужно обратить внимание:

-Появление на коже характерных зудящих укусов, часто выстроенных в линию.

-Мелкие черные или бурые точки (экскременты) на матрасе, простынях или пижаме.

-Наличие самих насекомых, их хитиновых оболочек после линьки или микроскопических яиц в швах мебели.

Ситуация осложняется тем, что, например, в Великобритании уже зафиксированы популяции клопов, выработавшие резистентность к ряду стандартных химикатов. В связи с этим профессионалы предлагают делать упор на термические методы обработки, доказавшие свою эффективность. Основу же профилактики составляют простые меры: интенсивное регулярное проветривание, стирка и глажка белья при максимально допустимых температурах, а также тщательная уборка пылесосом с узкой насадкой всех потенциальных укрытий — от стыков матраса до плинтусов.

