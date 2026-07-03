В 2025 году Россия прервала пятилетний тренд на снижение алкогольной зависимости. По данным Минздрава, опубликованным в Единой межведомственной информационно-статистической системе, число пациентов с впервые выявленным диагнозом «алкогольная зависимость и алкогольный психоз» подскочило до 83 тысяч человек. Для сравнения: в 2024 году таковых было 63,4 тысячи, а в 2021-м — 67,7 тысячи, передает « Коммерсантъ ».

Одновременно сократилась доля повторных госпитализаций: если в 2024 году в течение года в больницы возвращались 27,7 процента больных алкоголизмом, то в 2025-м — уже 16,7 процента. Иная динамика наблюдается в сфере наркозависимости: число россиян, впервые столкнувшихся с этой проблемой, последовательно уменьшается с 2021 года и в прошлом году опустилось до 10,9 тысячи. Однако доля повторно госпитализированных наркозависимых немного выросла — с 29,9 процента в 2024 году до 30,5 процента в 2025-м.

Минздрав пока не раскрыл общее число стоящих на учете. По последним доступным данным Росстата за 2024 год, на учете состояло 980 тысяч россиян с алкогольной и 208 тысяч — с наркотической зависимостью, причем оба показателя снижались с 2020 года.