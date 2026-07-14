Внимание к дочери закончилось резней: 23-летний парень убил мать девушки и поджег дом

В Ставропольском крае задержали 23-летнего жителя села Большая Джалга, который убил мать понравившейся ему девушки. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета, ночью 7 июля между молодым человеком и потерпевшей вспыхнул конфликт из-за того, что юноша проявлял внимание к ее дочери. Он схватился за нож и нанес женщине несколько ударов, оказавшихся смертельными.