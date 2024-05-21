ВНИМАНИЮ СМИ: ФАС РОССИИ ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В Х ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ «ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД НА КОНКУРЕНЦИЮ»﻿

Направлять заявки можно по 31 декабря 2024 года

ФАС России приглашает принять участие в конкурсе журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний. Напомним, «Открытый взгляд на конкуренцию» ежегодно проводится в целях адвокатирования конкуренции, а также повышения информационной открытости Федеральной антимонопольной службы.

Участники могут отправить материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года.

В конкурсе представлены следующие номинации:

«ФАС на телевидении» – материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в телевизионном эфире.

«ФАС на радио» – материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в радиоэфире.

«ФАС в печати» – материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

«ФАС в интервью» - интервью с представителем антимонопольных органов Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

«Биржевой – значит конкурентный» - материал о биржевом товарном рынке и его антимонопольном регулировании.

Принять участие могут журналисты из всех регионов Российской Федерации. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора и квалификационных требований.

Основными критериями оценки работ будут качество поданных в рамках конкурса материалов, направленность на адвокатирование конкуренции, использование сравнительной информации, статистических данных, а также выразительность, точность и доходчивость языка изложения.

Подробнее ознакомиться с условиями участия можно здесь.