Вниманию СМИ: ФАС России продолжает прием заявок на участие в X всероссийском конкурсе журналистов

Участники могут отправить материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года.

ФАС России приглашает для участия в конкурсе журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний.

Отправить заявку ( https://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/zayavka.php ) можно до 31 декабря 2024 года

В конкурсе представлены следующие номинации:

«ФАС на телевидении» - материал о деятельности антимонопольных органов Российской Федерации в телевизионном эфире.

«ФАС на радио» - материал о деятельности антимонопольных органов Российской Федерации в радиоэфире.

«ФАС в печати» - материал о деятельности антимонопольных органов Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

«ФАС в интервью» - интервью с представителем антимонопольных органов Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

«Биржевой — значит конкурентный» - материал о биржевом товарном рынке и его антимонопольном регулировании.

«Открытый взгляд на конкуренцию» ежегодно проводится в целях адвокатирования конкуренции, а также повышения информационной открытости Федеральной антимонопольной службы.