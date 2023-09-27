Вновь избранные депутаты Талдомского округа провели первое заседание

Совет народных избранников Талдомского городского округа провел первое заседание после подведения итогов выборов, прошедших в Единый день голосования.

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Талдома Надежда Павлова ознакомила депутатов с решением ТИК о результатах выборов. После подсчета голосов стало известно, что в окружной совет вошли 24 человека, из них 13 — женщины. Половину Совета составили народные избранники по одномандатным округам, еще 12 депутатов шли на выборы от политических партий по единому избирательному округу.

В день первого заседания членам Совета г. о. Талдом вручили депутатские удостоверения. Председателем законодательного органа городского округа стал Михаил Аникеев. Народные избранники обсудили ряд важных вопросов, в том числе о регистрации фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов, о внесении изменений и дополнений в Устав округа и пр.

Председатель Михаил Аникеев поблагодарил депутатов и выразил уверенность в конструктивной работе в новом политическом сезоне.