Внучка командира Подольских курсантов почтила память советских героев на Ильинских рубежах

В День памяти Подольских курсантов на Ильинских рубежах состоялась торжественная церемония с участием внучки легендарного командира курсантов лейтенанта Алешкина — Ирины Бабаковой. Видеообращение опубликовала администрация городского округа Подольск.

Мероприятие собрало около 50 участников, включая делегатов автопробега «Надежда России», представителей Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», школьников и активистов общественных движений.

Бабакова, являющаяся автором документальной книги о подвиге Подольских курсантов, активно занимается сохранением исторической памяти о героическом поступке юных защитников Отечества.

В своей просветительской деятельности она продолжает дело своего знаменитого деда, участвуя в восстановлении исторических фактов и популяризации подвига среди молодежи.

