Праздничный концерт «Для музыки и жизни мало» прошел в Подольске

В Подольске в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» прошел областной праздничный концерт «Для музыки и жизни мало». Его организовало Музыкальное общество Подмосковья при поддержке администрации округа и Министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт был посвящен Международному дню музыки. В нем приняли участие талантливые коллективы со всего Подмосковья, в том числе подольские коллективы — оркестр и хор Подольской филармонии, студия художественного слова «Послушайте!», хореографический ансамбль «Радужные ребята».

Общее число зрителей на мероприятии превысило 600 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал жителям о Международном фестивале искусств П. И. Чайковского в Клину.