Внук Михаила Шолохова назвал русского писателя удивительным человеком

Как пишет «Газета.ру» , ссылаясь на слова первого зампреда комитета Госдумы по культуре, этот человек сыграл в его жизни «особую роль».

Стало известно, что 28 октября празднуется международный День бабушек и дедушек. В связи с этим депутат Александр Шолохов вспомнил своего деда, которым был известный русский писатель – Михаил Шолохов.

Он ушел из жизни тогда, когда внуку было уже «20 с лишним лет». Несмотря на то, что с того момента уже прошло много времени, память о дедушке не угасает. Депутат Шолохов отлично его запомнил, поскольку писатель сыграл в его жизни «основополагающую роль».

Этот удивительный человек, со слов внука, мог быть одновременно очень простым и «невероятно сложным». И дело тут даже не в общении, а «в глубине и мудрости».