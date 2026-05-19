«Внук Пугачевой? Да он лох позорный»: Никита Пресняков пожаловался, что подписчикам плевать на его музыку
Певец Никита Пресняков заявил, что его музыка никого не интересует, кроме 3%
Никита Пресняков в резкой форме высказался о том, как аудитория воспринимает его творчество. Музыкант опубликовал в соцсетях видео с собственного выступления, сопроводив его горькой подписью.
«Внук Пугачевой? Да он лох позорный», — написал он.
В комментариях Пресняков объяснил, что подобные провокационные заголовки привлекают к его постам куда больше внимания, чем сама музыка. По его словам, он не ограничивается исполнением каверов на российские хиты, а пишет собственные треки, которые публика упорно не замечает.
«Сколько тут подписчиков выкупают за ню-метал, пост-хардкор, альтернативный рок? Три процента, к сожалению», — поделился он.