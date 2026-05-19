«Внук Пугачевой? Да он лох позорный»: Никита Пресняков пожаловался, что подписчикам плевать на его музыку

Никита Пресняков в резкой форме высказался о том, как аудитория воспринимает его творчество. Музыкант опубликовал в соцсетях видео с собственного выступления, сопроводив его горькой подписью.

«Внук Пугачевой? Да он лох позорный», — написал он.

В комментариях Пресняков объяснил, что подобные провокационные заголовки привлекают к его постам куда больше внимания, чем сама музыка. По его словам, он не ограничивается исполнением каверов на российские хиты, а пишет собственные треки, которые публика упорно не замечает.