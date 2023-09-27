Внук Пугачевой предложил фанатам заплатить за доступ к его соцсетям

Немало звезд сейчас предлагают заплатить деньги за доступ к приватной странице с особым контентом. О том, что же там публикует Никита Пресняков, написало издание «Утро.ру» .

Уже прошло около года с того момента, как внук Примадонны перебрался в США Там он живет и работает, но с деньгами, явно, все не так гладко, как хотелось бы. Именно поэтому Пресняков придумал для себя новый способ заработка в интернете.

Он предлагает людям за деньги подписываться на страницу в одной из социальных сетей, которая, к слову, запрещена в РФ. Там музыкант пообещал делиться «эксклюзивным контентом» и показывать все то, что обычно остается за кулисами.

Чтобы получить к этому доступ, нужно было заплатить примерно 400 рублей. Однако, мало кто согласился на такое предложение. Сейчас же цена упала до 189 рублей.