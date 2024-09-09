Внук Шарля де Голля рассматривает возможность переезда в Россию

Во время встречи Володин и де Голль затронули вопрос о возможном переезде внука экс-президента Франции в Россию.

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции, планирует переехать на постоянное жительство в Москву. Об этом стало известно после его встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Соответствующая информация также опубликована на сайте законодательного органа.

Тем не менее, пока неясно, какие шаги предпримет Пьер де Голль для реализации своих планов. Предстоит дождаться дальнейших заявлений и действий с его стороны.

Пьер де Голль — внук экс-президента Франции Шарля де Голля. Он широко известен своими пророссийскими взглядами и критическим отношением к западной политике. Также де Голль является успешным инвестором и финансистом.

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