Внук Шуфутинского женился на своей 23-летней девушке

Третье сентября уже позади, но о Михаиле Шуфутинском в сети все еще не забыли. Теперь в новостях засветился его внук. Известно, что он поженился на своей девушке, с которой встречался три с половиной года. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Напомним, что почти десять лет назад в Соединенных Штатах на 67-ом году жизни умерла жена шансонье Михаила Шуфутинского. Но у исполнителя песни «3-е сентября» появился повод для семейного счастья.

У артиста есть 23-летний внук, который женился на своей ровеснице. Влюбленные встречались уже более трех лет, но только сейчас решили связать себя узами брака. Его избранницей стала Ахуву Махгерефт. В сети опубликованы кадры улыбающейся пары, на которых девушка показывает кольцо на пальце.