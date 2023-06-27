«Внутренние распри нам ни к чему»: российские солдаты поддержали Владимира Путина на фоне последних событий

События последних дней всколыхнули общественность. Во время недавней попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» президента России поддержали наши бойцы на передовой.

Подробности нам рассказал житель села Немчиновка в Одинцовском городском округе, доверенное лицо добровольческого отряда «Барс-4» Юрий Сахаров.

«Я веду свой канал в соцсетях. 24 числа наше подразделение написало там посты в поддержку президента. А еще наши бойцы сняли видео. На нем мы обратились к людям с просьбой не поддаваться провокациям», — сообщил Сахаров корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В своем видеообращении воины добровольческого отряда «Барс-4» призвали людей объединиться вокруг президента.

«Внутренние распри нам ни к чему. Мы полностью поддерживаем нашего верховного главнокомандующего. Вместе мы победим, Победа будет за нами!» — говорят бойцы на видео.

Сейчас добровольческое подразделение дислоцируется под Херсоном. Ранее Сахаров служил здесь, но потом был вынужден выйти из подразделения. Сейчас он собирает и отправляет бойцам помощь. За эту деятельность он получил премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».

Семьи у мужчины нет. Юрий признается, что принять участие в СВО он решил по патриотическим соображениям.

«Кому-то надо выступить за честь страны», — говорит житель Немчиновки.

Ранее мы писали, что солдат из Одинцова получил премию губернатора.