«Внутренний туризм для богатых»: блогер из Новосибирска потратил 180 тысяч за пять дней в Нижнем Новгороде

Новосибирский блогер Юрий Кузьменков вместе с женой прилетел из Сибири в Нижний Новгород на третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). За пять дней в городе супруги потратили 180 тысяч рублей. Мужчина записал видеоролик, в котором рассказал о своем недоумении относительно цен на внутренний туризм в России, передает NN.RU .

По словам блогера, ничего сверхъестественного они не делали: три раза сходили в заведения, два раза проехали на такси, в остальное время ели дома и передвигались на трамвае. На гонки потратили 10 тысяч рублей на двоих, катались на канатке.

«У нас даже нет детей. Мы приехали, просто два взрослых человека, отдали 180 тысяч рублей с проездом и проживанием… Внутренний туризм, он для богатых, я так понял», — возмутился мужчина.

Львиная доля затрат пришлась на перелет — 70 тысяч рублей за билеты. Кузьменков уверяет, что они не шиковали: жили в обычных апартаментах без кондиционера, готовили по большей части сами.