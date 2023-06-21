Внутренний туризм в России вырос в 1,5 раза за 4 года

Жители России стали путешествовать по стране на 50% больше за последние 4 года. Самый высокий рост показывает Северный Кавказ и Тюменская область. Исследование было проведено экспертами из «Сбераналитики».

Исследование проводилось на базе данных о количестве поездок и тратах туристов. «Сбераналитика» сравнила данные за первые кварталы 2019 и 2023 годов.

Как сообщают в сервисе, наибольший рост показали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Тюменская область. Их популярность выросла в 1,8 – 3,1 раза.

Главными местами для поездок все еще являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Эксперты рассказали, что именно в последнем туристы остаются на самый продолжительный срок.

В среднем на срок более недели ездят также в Ставропольский, Алтайский и Камчатский края, Калининград и Сахалин.

Судя по графику, составленному аналитиками, молодые люди чаще ездят в нетипичные места по типу Ингушетии и Чукотского автономного округа. В то время, как люди среднего возраста больше ездят в Ставропольский край, столицу и Краснодарский край.