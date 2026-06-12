«Внутри все сжимается»: почему россияне массово едут в бывшие тюрьмы и сколько это стоит

В России набирает популярность «тюремный туризм» — путешественники все чаще выбирают для отдыха бывшие места заключения или отели, стилизованные под тюремные камеры. Как сообщает « Лента.ру », спрос на такие необычные форматы растет с каждым годом, а география «тюремных» маршрутов охватывает всю страну: от Тобольска до Колымы.

Одним из самых ярких примеров стал хостел «Узник» в Тобольске. Он расположен на территории Тюремного замка XIX века — памятника архитектуры, где когда-то отбывали наказание писатели Владимир Короленко и Николай Чернышевский. Судя по отзывам, гости приезжают сюда именно за аутентичной атмосферой бывшей тюрьмы, но при этом отмечают чистоту, мягкие кровати и наличие базовых удобств. Стоимость проживания в «Узнике» начинается от 1200 рублей.

В Санкт-Петербурге проект может стать еще масштабнее: на территории бывшего следственного изолятора «Кресты» планируют создать две гостиницы — четырех- и пятизвездочную. Управлять отелями будет Cosmos Hotel Group. Строительство должно завершиться к 2030 году, а общий номерной фонд составит 262 места. Общий объем инвестиций в преобразование исторического комплекса оценивается в 15 миллиардов рублей.

В Москве уже работает апарт-отель Vertical Boutique Taganskaya. Его здание построили в 1908 году для сотрудников Таганской пересыльной тюрьмы. В отличие от Тобольска, здесь не имитируют тюремный быт, но используют исторический контекст места.

Параллельно развиваются маршруты по местам ГУЛАГа. В Пермском крае популярен музей-заповедник «Пермь-36» — бывшая колония для политзаключенных. Экскурсии по ней стоят от 150 до 200 рублей, а коммерческие туры из Перми обходятся в 13 тысяч рублей на одного-двоих. На Соловках можно посетить экскурсию по лагерным баракам за 600 рублей.

Экспедиции на Колыму считаются одними из самых дорогих. Двухдневный исторический тур к бывшим рудникам Днепровский и Хета обходится примерно в 87 тысяч рублей за группу до трех человек, а 11-дневное ралли по Колымской трассе может стоить от 170 до 250 тысяч. Путешественники признаются, что испытывают особый трепет перед историей этих мест.