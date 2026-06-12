«Внутри все сжимается»: почему россияне массово едут в бывшие тюрьмы и сколько это стоит
Россиянка описала ощущения от поездки на Колыму словами «внутри все сжимается»
В России набирает популярность «тюремный туризм» — путешественники все чаще выбирают для отдыха бывшие места заключения или отели, стилизованные под тюремные камеры. Как сообщает «Лента.ру», спрос на такие необычные форматы растет с каждым годом, а география «тюремных» маршрутов охватывает всю страну: от Тобольска до Колымы.
Одним из самых ярких примеров стал хостел «Узник» в Тобольске. Он расположен на территории Тюремного замка XIX века — памятника архитектуры, где когда-то отбывали наказание писатели Владимир Короленко и Николай Чернышевский. Судя по отзывам, гости приезжают сюда именно за аутентичной атмосферой бывшей тюрьмы, но при этом отмечают чистоту, мягкие кровати и наличие базовых удобств. Стоимость проживания в «Узнике» начинается от 1200 рублей.
В Санкт-Петербурге проект может стать еще масштабнее: на территории бывшего следственного изолятора «Кресты» планируют создать две гостиницы — четырех- и пятизвездочную. Управлять отелями будет Cosmos Hotel Group. Строительство должно завершиться к 2030 году, а общий номерной фонд составит 262 места. Общий объем инвестиций в преобразование исторического комплекса оценивается в 15 миллиардов рублей.
В Москве уже работает апарт-отель Vertical Boutique Taganskaya. Его здание построили в 1908 году для сотрудников Таганской пересыльной тюрьмы. В отличие от Тобольска, здесь не имитируют тюремный быт, но используют исторический контекст места.
Параллельно развиваются маршруты по местам ГУЛАГа. В Пермском крае популярен музей-заповедник «Пермь-36» — бывшая колония для политзаключенных. Экскурсии по ней стоят от 150 до 200 рублей, а коммерческие туры из Перми обходятся в 13 тысяч рублей на одного-двоих. На Соловках можно посетить экскурсию по лагерным баракам за 600 рублей.
Экспедиции на Колыму считаются одними из самых дорогих. Двухдневный исторический тур к бывшим рудникам Днепровский и Хета обходится примерно в 87 тысяч рублей за группу до трех человек, а 11-дневное ралли по Колымской трассе может стоить от 170 до 250 тысяч. Путешественники признаются, что испытывают особый трепет перед историей этих мест.
«Я не могу описать словами ощущения, которые испытываешь на трассе „Колыма“. Это не восторг, не страх, не волнение, а скорее какой-то трепет. Внутри все правда сжимается, когда думаешь о судьбах людей, что отбывали здесь наказание», — поделилась впечатлениями россиянка, побывавшая на Колыме в 2022 году.