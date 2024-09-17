Во дворах Красноармейска оборудовали новые тротуары

В рамках благоустройства жилого микрорайона Северный в Красноармейске были оборудованы новые тротуары во дворах двух многоквартирных домов.

Профильные службы провели комплексные работы по обновлению пешеходных зон, которые также затронули старые участки тротуаров во дворах домов №4 и №5. Кроме того, обустройство пешеходных дорожек произвели вдоль забора детсада «Белочка».

Согласно информации, предоставленной МБУ «Городское хозяйство», в ходе благоустройства микрорайона Северный в Красноармейске обустроили и отремонтировали более 2700 кв. м тротуарных дорожек.

«Обустроено 63 парковки, в том числе 24 новых машиноместа. Работы проводятся по программе комплексного благоустройства дворовых территорий», — отметила представитель организации Ирина.

Их лично проконтролировал депутат Московской областной Думы Александр Легков. Вместе с коллегами из Городского округа Пушкинский (Ольгой Коровайцевой, Дмитрием Кульковым и Анной Дунаевой) он посетил объект, встретился с рабочими подрядной организации, а также пообщался с жителями многоквартирных домов.

Проделанную работу оценила многодетная мама Наталья из дома №5 микрорайона «Северный». Она похвалила тротуары, по которым ходить теперь «одно удовольствие».