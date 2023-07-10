Во дворах МКД в Химках оборудуют почти 80 игровых и спортивных площадок

В администрации городского округа сообщают, что работы будут проводить комплексно. А это значит, что в порядок приведут не только дорожное покрытие, но и полностью облагородят территорию. В первую очередь установят 61 новую детскую и спортивную площадки. Еще 14 игровых городков, которые сделали ранее, обновят по программе модернизации, а три детских комплекса оборудуют по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Также во дворах МКД высадят кустарники. А за порядком будут приглядывать камеры наружного наблюдения системы «Безопасный регион». Их установка также входит в комплекс работ по благоустройству. Программа объемная. Проводить ее будут в два этапа.

«Ежегодно химчане голосуют за адреса, где обновление требуется в первую очередь. Все пожелания обсуждаем с жителями. В общей сложности за десять лет под руководством губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Химках комплексно благоустроили более 400 дворовых территорий», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.