Во Дворце культуры Коломны появилась новая система навигации для удобства посетителей

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Во Дворце культуры «Коломна» завершен проект по модернизации навигационной системы.

Установлены новые указатели, упрощающие ориентирование в здании.

Время поиска нужного кабинета сократилось с 15 до 2 минут. Информацию о творческих коллективах и мероприятиях теперь можно найти за 3 минуты вместо прежних 30 минут.

В большом зрительном зале гости тратят примерно 5 минут на поиск своих мест. Ранее многие посетители испытывали трудности с навигацией в здании.

Новая система указателей учитывает потребности всех категорий посетителей. Пространство дворца культуры стало более комфортным для посетителей.