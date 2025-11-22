Во Дворце культуры Коломны появилась новая система навигации для удобства посетителей
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
Во Дворце культуры «Коломна» завершен проект по модернизации навигационной системы.
Установлены новые указатели, упрощающие ориентирование в здании.
Время поиска нужного кабинета сократилось с 15 до 2 минут. Информацию о творческих коллективах и мероприятиях теперь можно найти за 3 минуты вместо прежних 30 минут.
В большом зрительном зале гости тратят примерно 5 минут на поиск своих мест. Ранее многие посетители испытывали трудности с навигацией в здании.
Новая система указателей учитывает потребности всех категорий посетителей. Пространство дворца культуры стало более комфортным для посетителей.