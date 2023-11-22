Во Дворце на Яузе состоялся премьерный показ неоперной комедии «Фауст»

Как пишет издание «Утро.ру» , в театре Кашемир на Яузе состоялся премьерный показ неоперной комедии Фауст, поставленной «с размахом»: использовался дым, языки пламени и даже выстрелы.

Спектакль основан на пьесе Николая Евреинова, которая называется «Четвертая стена». Он служит сатирой на систему Константина Станиславского, а также постановку Московского художественного театра того времени.

Идея «четвертой стены» приводит к абсурдным последствиям. Она создает нестандартную и захватывающую атмосферу, благодаря которой зритель получает незабываемые впечатления от просмотра спектакля. К слову, его можно будет увидеть 2, 5, 18 и 26 декабря.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в подмосковном Подольске пройдут гастроли Ереванского драматического театра.