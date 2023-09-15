Во Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир

Власти Флоренции собираются ввести запрет на увеличение количества квартир, сдаваемых туристам в историческом центре итальянского города с помощью компании Airbnb. Об этом сообщил американский телеканал CNN .

Сообщается, что соответствующий закон будет принят 20 сентября. После его принятия, с ноября 2023 года будет введен запрет на регистрацию недвижимости в центре города для сдачи иностранным туристам в аренду.

По словам флорентийского мэра Дарио Нарделлы, в городе наблюдается прогрессирующий рост туристического притока, который только усилился и стал заметнее, когда кончилась пандемия коронавируса.

Уточняется, что этот закон не запрещает сдавать недвижимость, если краткосрочный контракт на аренду уже был заключен. Ограничение будет введено только новых договоров.