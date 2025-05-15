Французские полицейские сняли электронный браслет с экс-президента Саркози

Бывшему президенту Франции Николя Саркози изменили режим наказания и в связи с этим с него сняли электронный браслет. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Издание сослалось на информацию, полученную от прокуратуры. Экс-глава государства был в конце 2024 года приговорен к году тюремного заключения по так называемому делу о прослушке. Его обязали носить электронный браслет для постоянного контроля за местонахождением политика. После этого Саркози исполнилось 70 лет, по этой причине у него появилось право просить об изменении наказания и замене заключения условным сроком. Это прошение удовлетворили.

Ранее российский эксперт Матвийчук сообщил, что отказ Франции от поставок Украине может быть связан с несколькими причинами, во многом личными для Эммануэля Макрона. Он объяснил это внутриполитическими причинами и тем, что президенту Франции необходимо оправдаться перед избирателями.