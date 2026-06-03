Во Франции из музея украли знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене

Из центра современного искусства Помпиду-Мец во Франции похитили знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене. Как сообщает France 24 , инцидент произошел 30 мая, а на следующий день музей обратился в полицию.

Пропавший фрукт является частью провокационного произведения «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана. Пока шло разбирательство, экспонат заменили новым бананом. Это уже не первое происшествие с работой Каттелана: в июле 2025 года один из посетителей съел банан прямо на глазах у охранников. Тогда музей не стал подавать жалобу в полицию, однако на этот раз руководство настроено серьезнее и уже назвало произошедшее неуважением к произведению искусства.